Milli para badmintoncular, İspanya'da 3 madalya kazandı

Milli para badmintoncular, İspanya'da düzenlenen uluslararası turnuvada 1 altın ve 2 bronz madalya elde etti.



Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Toledo kentindeki organizasyonda Emine Seçkin, WH2 tek kadınlar kategorisi finalinde Perulu rakibi Pilar Jauregui Cancino'yu 2-1 yenerek altın madalya kazandı.



SL3 tek kadınlarda mücadele eden Halime Yıldız, bronz madalya aldı.



SU5 çift erkeklerde de İlker Tuzcu, Azerbaycanlı partneri İbrahim Aliyev ile bronz madalyanın sahibi oldu.





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