Milli para badmintoncular, İspanya'da 3 madalya kazandı

Milli para badmintoncular, İspanya'da düzenlenen uluslararası turnuvada 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli para badmintoncular, İspanya'da 3 madalya kazandı
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28 Nisan 2024 13:49
Milli para badmintoncular, İspanya'da düzenlenen uluslararası turnuvada 1 altın ve 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Toledo kentindeki organizasyonda Emine Seçkin, WH2 tek kadınlar kategorisi finalinde Perulu rakibi Pilar Jauregui Cancino'yu 2-1 yenerek altın madalya kazandı.

SL3 tek kadınlarda mücadele eden Halime Yıldız, bronz madalya aldı.

SU5 çift erkeklerde de İlker Tuzcu, Azerbaycanlı partneri İbrahim Aliyev ile bronz madalyanın sahibi oldu.

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