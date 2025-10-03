03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
2-5
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
4-0
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
1-3
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
3-1
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
0-1
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
3-1
03 Ekim
Osasuna-Getafe
2-1
03 Ekim
Verona-Sassuolo
0-1
03 Ekim
Paris FC-Lorient
2-0
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
1-2

Milli para atıcılar, takım halinde Avrupa şampiyonu oldu

Milli para atıcılarımız, Hırvatistan'da düzenlenen turnuvada takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

calendar 03 Ekim 2025 23:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli para atıcılar, takım halinde Avrupa şampiyonu oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Milli sporcular, Hırvatistan'da düzenlenen Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Osijek kentinde devam eden organizasyonda Muharrem Korhan Yamaç, Murat Oğuz ve Çağrı Yılmaz'dan oluşan milli takım, 25 metre tabanca P3 kategorisinde yarıştı.

Milliler, topladıkları bireysel puanlarla takım halinde şampiyon oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.