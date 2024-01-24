Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım'dan iki madalya

Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım, Bosna Hersek'te düzenlenen FIS Kupası'nda birer altın ve bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım'dan iki madalya
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24 Ocak 2024 01:05
Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım, Bosna Hersek'te düzenlenen FIS Kupası'nda birer altın ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre alp disiplini milli sporcusu Ceren Reyhan Yıldırım, Bosna Hersek'in Kupres şehrinde gerçekleştirilen FIS Kupası'nda 1 altın ile 1 bronz madalya kazandı.

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