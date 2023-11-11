Milli judocu Fidan Ögel'den bronz madalya!

Milli judocu Fidan Ögel, Okyanusya Açık Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Milli judocu Fidan Ögel'den bronz madalya!
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11 Kasım 2023 16:46
Milli judocu Fidan Ögel, Avustralya'da düzenlenen Okyanusya Açık Turnuvası'nın son gününde bronz madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, Perth şehrindeli organizasyonda kadınlar 70 kiloda mücadele eden Fidan'ın, üçüncülük maçında İngiltere'den Katie Jemima Yeats-Brown'la karşılaştığı belirtildi.

Rakibini yenen milli sporcunun üçüncü olarak bronz madalya kazandığı kaydedildi.

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