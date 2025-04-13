Milli güreşçi Hamza Bakır, Avrupa 2'ncisi oldu

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen organizasyondaki grekoromen stil 130 kilo finalinde, Hamza ile Rus Sergei Semenov karşılaştı.



Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda ilk finaline çıkan 24 yaşındaki Hamza ile Semenov arasındaki müsabaka 1-1 sonuçlandı.



Semenov, ilk puanı almanın avantajıyla peş peşe 2'nci Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Hamza Bakır gümüş madalyanın sahibi oldu.



Ahmet Yılmaz bronz madalya elde etti



77 kiloda güreşen Ahmet Yılmaz, çeyrek finalde Gürcü Ramaz Zoidze'ye kaybetti ancak rakibinin finale çıkmasıyla repesaj şansı yakaladı.



Repesaj müsabakasında Çek Michal Zelenka'yı geçerek 3'üncülük maçına çıkmaya hak kazanan Ahmet, İsveçli Per Albin Olofsson'u da tuşla yenerek podyumda yer aldı.



Şampiyona, yarın grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kilo sıkletlerinde yapılacak repesaj ve madalya müsabakalarıyla sona erecek.



