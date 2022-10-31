Milli dağcılar, Gençler Balkan Şampiyonası'ndan 6 madalyayla döndü

Milli dağcılar, Yunanistan'da düzenlenen Spor Tırmanış Gençler Boulder Balkan Şampiyonası'nda 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.



Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başken Atina'da küçükler ve gençler kategorilerinde yapılan organizasyon tamamlandı.



Türkiye'nin 12 sporcu ile temsil edildiği şampiyonada milli dağcılar 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalya elde etti.



Türkiye, Yunanistan, Romanya, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan toplam 110 sporcunun katıldığı organizasyonda dereceye giren milli sporcular şöyle:



Altın: Sefa Yaman (12-13 yaş kategorisi), Selin Manka (16-17 yaş kategorisi)



Gümüş: Mustafa Sacit Sümer (14-15 yaş kategorisi), Muhammed Oğuz Kağanoglu (16-17 yaş kategorisi), Ömür Özcan (16-17 yaş kategorisi)



Bronz: Ege Duman (14-15 yaş kategorisi)





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