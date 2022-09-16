Milli basketbolcular dünya ikincisi

IWBF Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci oldu.



Tayland'da sona eren şampiyonanın finalinde Japonya ile karşılaşan Türkiye, 52-47 mağlup oldu.



İlk periyodu 10-8 geride geçen Türkiye karşısında Japonya devreyi de 26-22 önde tamamladı. Japonya, üçüncü çeyrekte de 39-34'lük üstünlük sağlarken, karşılaşmada son periyot çekişmeye sahne oldu.



Son çeyreğinde iki takımın da on üçer sayı bulduğu mücadeleden 52-47 galip ayrılan Japonya şampiyonluğu elde etti. 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.



Milli takımda Mücahit Günaydın 20 sayıyla oynarken Mahmut Açıkgöz 9, Murathan Atik 8, Rıdvan Aksoy 4, Hasan Efetürk 3, Baran Oğuz 2 ve Buğra Ergun 1 sayı kaydetti





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