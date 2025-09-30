30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
22:00
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
19:45
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
19:45
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
22:00
30 Eylül
Chelsea-Benfica
22:00
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
22:00
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
22:00
30 Eylül
Marsilya-Ajax
22:00
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00

Milano'da tarihi oylama: Inter ve Milan stat için onay aldı!

Milano Belediye Meclisi, Giuseppe Meazza / San Siro'nun 197 milyon Euro karşılığında Inter ve Milan'a satılmasını 20'ye 24' oyla kabul etti. Milano ekipleri, 1.2 milyar Euro'ya yeni bir stadyum yapacak.

calendar 30 Eylül 2025 10:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milano'da tarihi oylama: Inter ve Milan stat için onay aldı!
İtalya futbolunun en önemli kulüplerinden olan Inter ve Milan'ın ortak kullandığı stadyumla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Milano Belediye Meclisi, Giuseppe Meazza / San Siro'nun 197 milyon Euro karşılığında kırmızı-siyahlılara ve mavi-siyahlılara satılmasını 20'ye karşı 24 oyla kabul etti.

Milano ekipleri, 1.2 milyar Euro'ya yeni bir stadyum yapacak.

Tarihi stadyum, 2026 yılında düzenlenecek olan Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak.

1925 yılında inşaatına başlanan ve 1926'da tamamlanan stadyumda oynanan açılış maçında Inter, Milan'ı 6-3 mağlup etmişti. Inter, 1947 yılından itibaren karşılaşmalarını Giuseppe Meazza'da oynamaya başladı.


  
