23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
1-0
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
3-0
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
3-1
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
0-1
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
2-2
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
0-3
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
1-1
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0IPT
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
1-0
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
1-2
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
0-3
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
2-1
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
3-2
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
2-0
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
2-0
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
2-1
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
1-1
23 Ekim
Lille-PAOK
3-4
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
1-2
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
2-1
23 Ekim
Brann-Rangers
3-0
23 Ekim
Genk-Real Betis
0-0
23 Ekim
FCSB-Bologna
1-2
23 Ekim
Lyon-Basel
2-0
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
2-0
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
2-3
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
1-0

Milano 19'dan geri dönüp kazanamadı

Milano, 19 sayıdan geri döndüğü Valencia maçında son 2 dakika basket bulamayınca 103-100 mağlup oldu.

calendar 24 Ekim 2025 00:49 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2025 01:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

EuroLeague 6. hafta maçında Olimpia Milano ile Valencia karşı karşıya geldi. Unipol Forum'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Valencia, 103-100'lük skorla kazandı.

3. çeyrekte 19 sayı geriye düşen Milano, maçın bitimine 2 dakika 16 saniye kala 100-100 eşitliği sağladı. Valencia ise 43.1 saniye kala Montero ile bulduğu üçlükle kazanmayı başardı.

Valencia'da Jean Montero 18 sayı, Darius Thompson 16 sayı, Omari Moore ve Jaime Pradilla ise 13'er sayı ile galibiyeti getiren isimler oldu.

Milano'da Leandro Bolmaro'nun 31, Armani Brooks'un 16 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Marko Guduric ise 5'te 1 üçlük, 6'da 1 ikilik ile 7 sayı üretebildi.

Bu sonuçla birlikte Valencia, 3 maç aradan sonra kazandı ve galibiyet sayısını 3'e çıkardı. Son 5 maçta 4 yenilgi alan Milano ise 2 galibiyette kaldı.

Valencia, bir sonraki maçında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Milano ise Barcelona deplasmanına gidecek.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
