Milano 19'dan geri dönüp kazanamadı

EuroLeague 6. hafta maçında Olimpia Milano ile Valencia karşı karşıya geldi. Unipol Forum'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Valencia, 103-100'lük skorla kazandı.3. çeyrekte 19 sayı geriye düşen Milano, maçın bitimine 2 dakika 16 saniye kala 100-100 eşitliği sağladı. Valencia ise 43.1 saniye kala Montero ile bulduğu üçlükle kazanmayı başardı.Valencia'da Jean Montero 18 sayı, Darius Thompson 16 sayı, Omari Moore ve Jaime Pradilla ise 13'er sayı ile galibiyeti getiren isimler oldu.Milano'da Leandro Bolmaro'nun 31, Armani Brooks'un 16 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Marko Guduric ise 5'te 1 üçlük, 6'da 1 ikilik ile 7 sayı üretebildi.Bu sonuçla birlikte Valencia, 3 maç aradan sonra kazandı ve galibiyet sayısını 3'e çıkardı. Son 5 maçta 4 yenilgi alan Milano ise 2 galibiyette kaldı.Valencia, bir sonraki maçında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Milano ise Barcelona deplasmanına gidecek.