Milan transferi bitiriyor: Fofana

Milan ve Monaco, Youssouf Fofana transferi için anlaşmaya vardı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Milan, Fofana transferi için Monaco'ya bonuslar dahil toplam 25 milyon euro ücret ödeyecek.
Haberde; Fofana'nın bugün (perşembe) veya cuma günü İtalya'ya giderek Milan için sağlık kontrollerinden geçeceği ve prosedürlerin ardından İtalyan ekibine imza atacağı kaydedildi.
Monaco'da toplamda 175 maça çıkan Fofana, 7 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Milan, Fofana transferi için Monaco'ya bonuslar dahil toplam 25 milyon euro ücret ödeyecek.
Haberde; Fofana'nın bugün (perşembe) veya cuma günü İtalya'ya giderek Milan için sağlık kontrollerinden geçeceği ve prosedürlerin ardından İtalyan ekibine imza atacağı kaydedildi.
Monaco'da toplamda 175 maça çıkan Fofana, 7 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
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