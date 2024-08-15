Milan transferi bitiriyor: Fofana

Milan ve Monaco, Youssouf Fofana transferi için 25 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Milan transferi bitiriyor: Fofana
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15 Ağustos 2024 18:41
Milan ve Monaco, Youssouf Fofana transferi için anlaşmaya vardı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Milan, Fofana transferi için Monaco'ya bonuslar dahil toplam 25 milyon euro ücret ödeyecek.

Haberde; Fofana'nın bugün (perşembe) veya cuma günü İtalya'ya giderek Milan için sağlık kontrollerinden geçeceği ve prosedürlerin ardından İtalyan ekibine imza atacağı kaydedildi.

Monaco'da toplamda 175 maça çıkan Fofana, 7 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
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