Milan, Serie A'daki ilk galibiyetini aldı

Serie A'nın 2. haftasında Lecce, evinde Milan'ı konuk etti.
Stadio Ettore Giardiniero'da oynanan mücadeleyi Milan, 2-0 kazandı.
Siyah-kırmızılılar'a galibiyeti getiren golleri 66'da Ruben Loftus-Cheek ve 86'da Christian Pulusic kaydetti.
Milan'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı isimlerden Luka Modric, ilk golün asistini yaptı.
Milan, bir sonraki maçında evinde Bologna'yı ağırlayacak. Lecce ise Atalanta'ya konuk olacak.
