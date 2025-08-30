29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
1-1
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
1-2
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
0-2
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
0-2
29 Ağustos
Elche-Levante
2-0
29 Ağustos
Valencia-Getafe
3-0
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
3-2
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
0-2
29 Ağustos
Lens-Brest
3-1
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
4-0

Milan, Serie A'daki ilk galibiyetini aldı

Milan, Serie A'nın 2. haftasında konuk olduğu Lecce'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti.

29 Ağustos 2025
Haber: Sporx.com
Milan, Serie A'daki ilk galibiyetini aldı
Serie A'nın 2. haftasında Lecce, evinde Milan'ı konuk etti.

Stadio Ettore Giardiniero'da oynanan mücadeleyi Milan, 2-0 kazandı.

Siyah-kırmızılılar'a galibiyeti getiren golleri 66'da Ruben Loftus-Cheek ve 86'da Christian Pulusic kaydetti.

Milan'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı isimlerden Luka Modric, ilk golün asistini yaptı.

Milan, bir sonraki maçında evinde Bologna'yı ağırlayacak. Lecce ise Atalanta'ya konuk olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
