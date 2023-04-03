Milan, Napoli'yi bozguna uğrattı

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Milan, lider Napoli'yi deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Milan, Napoli'yi bozguna uğrattı
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03 Nisan 2023 00:03
İtalya Serie A'nın 28. haftasında Luciano Spalletti'nin ekibi Napoli ile Stefano Pioli'nin yönetimindeki Milan karşı karşıya geldi.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Milan 4-0 kazanırken, galibiyet golleri; 17 ve 59. dakikalarda Rafael Leao, 25. dakikada Brahim Diaz ve 67. dakikada Alexis Saelemaekers'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte bu sezon iç sahadaki ikinci lig mağlubiyetini alan lider Napoli 71 puanda kalırken, 3 maç aradan sonra kazanan Milan 51 puana yükseldi. 

Ligin bir sonraki maç haftasında Milan evinde Empoli'yi konuk ederken, Napoli deplasmanda Lecce'ye konuk olacak.

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