Milan, Napoli'yi bozguna uğrattı

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Luciano Spalletti'nin ekibi Napoli ile Stefano Pioli'nin yönetimindeki Milan karşı karşıya geldi.



Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Milan 4-0 kazanırken, galibiyet golleri; 17 ve 59. dakikalarda Rafael Leao, 25. dakikada Brahim Diaz ve 67. dakikada Alexis Saelemaekers'ten geldi.



Bu sonuçla birlikte bu sezon iç sahadaki ikinci lig mağlubiyetini alan lider Napoli 71 puanda kalırken, 3 maç aradan sonra kazanan Milan 51 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki maç haftasında Milan evinde Empoli'yi konuk ederken, Napoli deplasmanda Lecce'ye konuk olacak.



Ligin bi

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