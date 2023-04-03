Milan, Napoli'yi bozguna uğrattı

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Luciano Spalletti'nin ekibi Napoli ile Stefano Pioli'nin yönetimindeki Milan karşı karşıya geldi.
Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Milan 4-0 kazanırken, galibiyet golleri; 17 ve 59. dakikalarda Rafael Leao, 25. dakikada Brahim Diaz ve 67. dakikada Alexis Saelemaekers'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte bu sezon iç sahadaki ikinci lig mağlubiyetini alan lider Napoli 71 puanda kalırken, 3 maç aradan sonra kazanan Milan 51 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maç haftasında Milan evinde Empoli'yi konuk ederken, Napoli deplasmanda Lecce'ye konuk olacak.
Ligin bi
Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Milan 4-0 kazanırken, galibiyet golleri; 17 ve 59. dakikalarda Rafael Leao, 25. dakikada Brahim Diaz ve 67. dakikada Alexis Saelemaekers'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte bu sezon iç sahadaki ikinci lig mağlubiyetini alan lider Napoli 71 puanda kalırken, 3 maç aradan sonra kazanan Milan 51 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maç haftasında Milan evinde Empoli'yi konuk ederken, Napoli deplasmanda Lecce'ye konuk olacak.
Ligin bi
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