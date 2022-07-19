Milan'ın hedefi Miralem Pjanic

Beşiktaş'taki kiralık sezonu sonrası Barcelona'ya dönen Miralem Pjanic'e İtalya'dan yeni bir talip çıktı.



İtalyan basınında yer alan haberde; daha önce Inter ile adı geçen tecrübeli yıldızla Milan'ın ilgilendiği aktarıldı. Katalan ekibinde Xavi'nin kadroda yer vermeyi düşünmemesine rağmen Pjanic'e kamp kadrosunda yer verdiği hatırlatılırken, transfer için en büyük engelin Bosna Hersekli futbolcunun Barcelona'dan aldığı maaş gösterildi.



Milan'ın bu nedenle transferi kiralık olarak düşündüğü, Barcelona'nın ise Pjanic'in bonservisi ile göndermek istediği ifade edildi. İki tarafın satın alma opsiyonlu kiralık seçeneği üzerinde anlaşma sağlayabilecekleri belirtildi.



Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Pjanic, siyah-beyazlı forma ile çıktığı 26 maçta 4 asist yaptı.





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