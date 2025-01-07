Milan'dan tarihi geri dönüş

İtalya Süper Kupası Finali'nde Milan, 2-0 geriye düştüğü maçta Inter'i 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Milan'dan tarihi geri dönüş
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07 Ocak 2025 00:00
Son güncelleme 07 Ocak 2025 00:10
İtalya Süper Kupası Finali'nde Sergio Conceiçao'nun ekibi Milan, 2-0 geriye düştüğü maçta Simone Inzaghi'nin yönetimindeki Inter'i 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu.

Al-Awwal Park'ta oynanan maçta Inter'i 2-0 öne geçiren golleri 45+1'de Lautaro Martinez ve 48. dakikada Mehdi Taremi atarken, Milan'a galibiyeti ve kupayı getiren golleri 52. dakikada Theo Hernandez, 80. dakiakda Christian Pulisic ve 90+3'te Tammy Abraham kaydetti.

Inter'de maça ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 35. dakikada sakatlanarak oyundan alındı.

CONCEIÇAO'DAN RÜYA GİBİ BAŞLANGIÇ

Milan'ın yeni teknik direktörü Sergio Conceiçao, takımın başındaki ikinci maçında kupa kazanmayı başardı.

İtalya Kupası yarı finalinde 1-0 geriye düştüğü maçta Juventus'u 2-1 yenen Milan, benzer bir tarifeyi final maçında da Inter'e uyguladı ve Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
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