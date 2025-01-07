TAMMY ABRAHAM, MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞÜ TAMAMLIYOR! KUPA, MILAN'IN!pic.twitter.com/QD3NEIm5lG



— Sporxtv (@sporxtv) January 6, 2025

İtalya Süper Kupası Finali'nde Sergio Conceiçao'nun ekibi Milan, 2-0 geriye düştüğü maçta Simone Inzaghi'nin yönetimindeki Inter'i 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu.Al-Awwal Park'ta oynanan maçta Inter'i 2-0 öne geçiren golleri 45+1'de Lautaro Martinez ve 48. dakikada Mehdi Taremi atarken, Milan'a galibiyeti ve kupayı getiren golleri 52. dakikada Theo Hernandez, 80. dakiakda Christian Pulisic ve 90+3'te Tammy Abraham kaydetti.Inter'de maça ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 35. dakikada sakatlanarak oyundan alındı.Milan'ın yeni teknik direktörü Sergio Conceiçao, takımın başındaki ikinci maçında kupa kazanmayı başardı.İtalya Kupası yarı finalinde 1-0 geriye düştüğü maçta Juventus'u 2-1 yenen Milan, benzer bir tarifeyi final maçında da Inter'e uyguladı ve Süper Kupa'yı müzesine götürdü.