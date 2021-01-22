Milan, Chelsea'den savunma oyuncusu Tomori'yi kiraladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, Chelsea'den savunma oyuncusu Fikayo Tomori'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan açıklamada, 23 yaşındaki İngiliz futbolcunun satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
Chelsea altyapısından yetişen Tomori, İngiliz kulübünde bu sezon 4 maçta forma giydi.
Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan açıklamada, 23 yaşındaki İngiliz futbolcunun satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
Chelsea altyapısından yetişen Tomori, İngiliz kulübünde bu sezon 4 maçta forma giydi.