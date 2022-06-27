Mikail Okyar, Ankara Keçiörengücü'nde

Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor'dan Mikail Okyar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Mikail Okyar, Ankara Keçiörengücü'nde
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27 Haziran 2022 23:20
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor'dan Mikail Okyar'ı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, Eyüpspor'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Mikail Okyar ile 2022-2023 sezonu sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağlamıştır." denildi.

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