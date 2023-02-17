Miguel Crespo'nun istediği yeni maaş belli oldu

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, yönetimden sözleşmesine zam yapılmasını istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Miguel Crespo'nun istediği yeni maaş belli oldu
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17 Şubat 2023 11:38
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da iç transfere odaklanmış durumda.

1.5 MİLYON EURO İSTEDİ

Sözleşmesi 2024'te bitecek yıldız orta saha Miguel Crespo ile Fenerbahçe yönetimi kontrat uzatmak için görüşmelere başladı. Portekizli oyuncu, 500 bin euro olan maaşına zam istedi. Sarı-lacivertli yöneticilerin ilk teklifi yıllık 1 milyon eEuro oldu. 26 yaşındaki orta sahanın, 1.5 milyon euro seviyesinde bir ücret beklentisi bulunuyor. Yeni mukavelede orta yolun bulunması ve Crespo ile 3 yıllık sözleşme yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 16 maça çıkan Miguel Crespo 2 gol 1 asist kaydetti. Portekizli oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro.



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