Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
TRT Spor'un haberine göre, Norveçli futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Pendikspor'la anlaşma sağladı. Midtsjö, Pendikspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
İstanbul temsilcisi, deneyimli orta saha oyuncusu için Galatasaray'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
30 yaşındaki futbolcunun Molde ile oynanacak rövanş karşılaşmasının ardından Pendikspor'a transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.
Galatasaray, Midtsjö'yü geçen sezon AZ Alkmaar'dan 3.5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.
Sarı-kırmızılı forma altında 28 maça çıkan Norveçli futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
TRT Spor'un haberine göre, Norveçli futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Pendikspor'la anlaşma sağladı. Midtsjö, Pendikspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
İstanbul temsilcisi, deneyimli orta saha oyuncusu için Galatasaray'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
30 yaşındaki futbolcunun Molde ile oynanacak rövanş karşılaşmasının ardından Pendikspor'a transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.
Galatasaray, Midtsjö'yü geçen sezon AZ Alkmaar'dan 3.5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.
Sarı-kırmızılı forma altında 28 maça çıkan Norveçli futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.