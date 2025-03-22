Michy Batshuayi dünya futbol tarihine geçti!

Galatasaray'dan ayrılarak Eintracht Frankfurt'a transfer olan Michy Batshuayi, dünya futbol tarihine geçti.

, Fotoğraf; Imago
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Michy Batshuayi dünya futbol tarihine geçti!
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22 Mart 2025 11:08
Geçen sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan, yaz transfer döneminde ise Fenerbahçe'den ayrılarak Galatasaray'a transfer olan, kış transfer döneminde de sarı-kırmızılı ekip ile vedalaşarak Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olan Michy Batshuayi, dünya futbol tarihine geçen bir başarıya imza attı.

Belçikalı golcü, Michy Batshuayi, ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılarak Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Golcü oyuncu, Alman ekibinin Ajax ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında oyuna girerek tekrarlanması zor bir başarıya imza attı.

ANELKA'YI GERİDE BIRAKTI

Belçikalı golcü oyuncu, 9 farklı takım ile Avrupa kupasında maça çıkan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Golcü oyuncu; Standard Liege, Marsilya, Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Frankfurt formaları ile Avrupa'da çıktığı 79 maçta 24 gol kaydetti. Belçikalı yıldız golcü, Batshuayi, Nicolas Anelka'yı geride bırakarak bu rekoru elde etti. 

Kaynak: Karar gazetesi

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