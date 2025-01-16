MHK'de iki istifa kararı birden

Merkez Hakem Kurulu, iki üyesinin istifa ettiğini açıkladı.



Yapılan açıklamada Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'ın görevlerinden istifa ettikleri açıklandı.



İşte MHK'den yapılan açıklama;



" TFF Yönetim Kurulu'nun MHK'nın şirketleşme sürecine uygun kurumsal yapılanması ve Süper Lig ve 1. Lig hakemlik sisteminin doğrudan MHK Başkanı tarafından yönetilmesi, alt ligler ve amatör liglerin ise diğer MHK üyeleri tarafından yönetilmesi kararı doğrultusunda, kurul üyelerimiz Sayın Ahmet Şahin ve Sayın Yunus Yıldırım görevlerinden ayrılma kararı almışlardır."