SPORX ÖZEL - Son dönemdeki tartışmalı hakem kararlarının ardından flaş bir istifa kararı geldi. MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, ciddi tepkilerin ardından istifa etme kararı aldı ve kararıyla ilgili SPORX'e özel açıklamalarda bulundu.



"HENÜZ İSTİFA ETMİŞ DEĞİLİM"

Yusuf Namoğlu, SPORX'e yaptığı açıklamada, son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından dün Ankara'da bulunan Yıldırım Demirören'i arayarak "dediğini iletti ve resmi olarakifadelerini kullandı.Henüz resmi olarak istifa etmediğini vurgulayan Namoğlu, "" ifadelerini kullandı.