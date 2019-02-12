SPORX ÖZEL - Son dönemdeki tartışmalı hakem kararlarının ardından flaş bir istifa kararı geldi. MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, ciddi tepkilerin ardından istifa etme kararı aldı ve kararıyla ilgili SPORX'e özel açıklamalarda bulundu.
Yusuf Namoğlu, SPORX'e yaptığı açıklamada, son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından dün Ankara'da bulunan Yıldırım Demirören'i arayarak "Başkanım, gördüğüm lüzum üzerine ayrılmaya karar verdim. Bu konuda kararlıyım, geri adım atmayı düşünmüyorum" dediğini iletti ve resmi olarak "Henüz resmen istifa etmedim, yarın sabah haftalık maç tayinlerini yaptıktan sonra resmen istifa edeceğim" ifadelerini kullandı.
"HENÜZ İSTİFA ETMİŞ DEĞİLİM"
Henüz resmi olarak istifa etmediğini vurgulayan Namoğlu, "Henüz istifa etmedim, kafamda bitirdim. MHK üyesi arkadaşlarıma da iletmedim, henüz istifa etmiş değilim. Yarın öğleden sonra istifa dilekçemi resmi makamlara ileteceğim. Sonrasında gerekli açıklamayı yapacağım" ifadelerini kullandı.
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Yusuf Namoğlu, SPORX'e yaptığı açıklamada, son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından dün Ankara'da bulunan Yıldırım Demirören'i arayarak "Başkanım, gördüğüm lüzum üzerine ayrılmaya karar verdim. Bu konuda kararlıyım, geri adım atmayı düşünmüyorum" dediğini iletti ve resmi olarak "Henüz resmen istifa etmedim, yarın sabah haftalık maç tayinlerini yaptıktan sonra resmen istifa edeceğim" ifadelerini kullandı.
"HENÜZ İSTİFA ETMİŞ DEĞİLİM"
Henüz resmi olarak istifa etmediğini vurgulayan Namoğlu, "Henüz istifa etmedim, kafamda bitirdim. MHK üyesi arkadaşlarıma da iletmedim, henüz istifa etmiş değilim. Yarın öğleden sonra istifa dilekçemi resmi makamlara ileteceğim. Sonrasında gerekli açıklamayı yapacağım" ifadelerini kullandı.
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