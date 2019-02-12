  •  
    "İstanbul'a Galatasaray'ı yenmek için geldik ve..."
  •  
    Talisca'dan Benfica için flaş Galatasaray uyarısı!
  •  
    ...Ve YASAKLI hakemler! Hangi takımlara yoklar?
  •  
    İşte Terim'in yeni sezon için istediği ilk transfer
  •  
    Beşiktaş'ın A ve B planı; Sürpriz gelişmeler var!

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'ndan istifa kararı!

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, SPORX'e özel açıklamalarda bulundu ve istifa kararı aldığını söyledi.

Kaynak: Sporx.com
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'ndan istifa kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Şubat 2019 19:05
SPORX ÖZEL - Son dönemdeki tartışmalı hakem kararlarının ardından flaş bir istifa kararı geldi. MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, ciddi tepkilerin ardından istifa etme kararı aldı ve kararıyla ilgili SPORX'e özel açıklamalarda bulundu.
 Yusuf Namoğlu, SPORX'e yaptığı açıklamada, son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından dün Ankara'da bulunan Yıldırım Demirören'i arayarak "Başkanım, gördüğüm lüzum üzerine ayrılmaya karar verdim. Bu konuda kararlıyım, geri adım atmayı düşünmüyorum" dediğini iletti ve resmi olarak "Henüz resmen istifa etmedim, yarın sabah haftalık maç tayinlerini yaptıktan sonra resmen istifa edeceğim" ifadelerini kullandı.

"HENÜZ İSTİFA ETMİŞ DEĞİLİM"

Henüz resmi olarak istifa etmediğini vurgulayan Namoğlu, "Henüz istifa etmedim, kafamda bitirdim. MHK üyesi arkadaşlarıma da iletmedim, henüz istifa etmiş değilim. Yarın öğleden sonra istifa dilekçemi resmi makamlara ileteceğim. Sonrasında gerekli açıklamayı yapacağım" ifadelerini kullandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için