Metin Öztürk'ün listesi şekilleniyor!

Galatasaray'da başkan adaylarından Metin Öztürk, yönetiminde yer vermeyi düşündüğü Nihat Kırmızı ile birlikte GSYİAD lounge açılışına katıldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Metin Öztürk'ün listesi şekilleniyor!
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13 Kasım 2020 08:36
Galatasaray'da başkan adaylarından Metin Öztürk, Türk Telekom Stadı'ndaki GSYİAD lounge açılışına perşemne günü yönetiminde yer vermeyi düşündüğü Nihat Kırmızı ile birlikte katıldı.

Doğa Sigorta'nın sahibi olan Nihat Kırmızı hamlesinin ekonomik yönden güçlü bir mesaj olduğu belirtildi.

Öztürk, Prof. Dr. Emre Alkin ve Rıza Morovalı'yı da yönetimine girmesi için ikna etti. Diğer taraftan kulübün duayenlerinden Celal Açar'ın Metin Öztürk'ün çalışma ekibinde yer aldığı belirtildi.



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