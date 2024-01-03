Mete Kalkavan, hakemliği bıraktı

Süper Lig hakemlerinden Mete Kalkavan, hakemlik kariyerinde flaş bir karar aldı.



TFF, Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakarak Hakem Akademisi'nde VAR eğitim sorumlusu pozisyonunda göreve getirildiğini açıkladı.



TFF'den yapılan açıklama, ''Süper Lig hakemlerimizden Mete Kalkavan, kendi isteği ile sahadaki hakemlik kariyerini sonlandırmış ve Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirilmiştir. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz.'' ifadelerini kullandı.



Mete Kalkavan, son olarak 19 Aralık 2023'te oynanan RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor maçını yönetmişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU