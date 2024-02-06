Mesut Özil sahalara geri dönüyor

Türkiye'de Fenerbahçe ve Başakşehir'de forma giyen Mesut Özil hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. 34 yaşında futbol kariyerini noktalayan Mesut Özil, yeşil sahalara geri dönüyor...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mesut Özil sahalara geri dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2024 11:47
Kariyerinde dev takımlarda forma giyen ve birçok başarıya imza atan Mesut Özil, son olarak Başakşehir'de oynayıp kariyerine noktayı koymuştu. İngiliz basınında çıkan habere göre Özil, sahalara geri dönüyor.

GERİ DÖNÜYOR

Daily Mail'de yer alan habere göre, 2023'te futbolu bırakan Mesut Özil, yaz aylarında 35 yaş üstü futbolcuların mücadele edeceği İngiltere'de düzenlenecek olan özel Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takım formasını giyecek.

8 ÜLKE BOY GÖSTERECEK

Haberin detayında FIFA Dünya Kupası'nın geçmiş şampiyonları İngiltere, Arjantin, Brezilya, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Uruguay'ın katılacağı sekiz takımlı, özel turnuvada Dünya Kupası tarihine adını yazdırmış efsane isimler forma giyecek.

Almanya adına Mesut Özil'in yanı sıra Sami Khedira ve Kevin Kuranyi gibi isimlerin yer almasının beklendiği turnuvada, Ronaldinho, Michael Owen, Steve McManaman, Marco Materazzi ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Lugano'nun forma giymesi bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery