Mesut Özil sahalara geri dönüyor

Kariyerinde dev takımlarda forma giyen ve birçok başarıya imza atan Mesut Özil, son olarak Başakşehir'de oynayıp kariyerine noktayı koymuştu. İngiliz basınında çıkan habere göre Özil, sahalara geri dönüyor.
GERİ DÖNÜYOR
Daily Mail'de yer alan habere göre, 2023'te futbolu bırakan Mesut Özil, yaz aylarında 35 yaş üstü futbolcuların mücadele edeceği İngiltere'de düzenlenecek olan özel Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takım formasını giyecek.
8 ÜLKE BOY GÖSTERECEK
Haberin detayında FIFA Dünya Kupası'nın geçmiş şampiyonları İngiltere, Arjantin, Brezilya, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Uruguay'ın katılacağı sekiz takımlı, özel turnuvada Dünya Kupası tarihine adını yazdırmış efsane isimler forma giyecek.
Almanya adına Mesut Özil'in yanı sıra Sami Khedira ve Kevin Kuranyi gibi isimlerin yer almasının beklendiği turnuvada, Ronaldinho, Michael Owen, Steve McManaman, Marco Materazzi ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Lugano'nun forma giymesi bekleniyor.
GERİ DÖNÜYOR
Daily Mail'de yer alan habere göre, 2023'te futbolu bırakan Mesut Özil, yaz aylarında 35 yaş üstü futbolcuların mücadele edeceği İngiltere'de düzenlenecek olan özel Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takım formasını giyecek.
8 ÜLKE BOY GÖSTERECEK
Haberin detayında FIFA Dünya Kupası'nın geçmiş şampiyonları İngiltere, Arjantin, Brezilya, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Uruguay'ın katılacağı sekiz takımlı, özel turnuvada Dünya Kupası tarihine adını yazdırmış efsane isimler forma giyecek.
Almanya adına Mesut Özil'in yanı sıra Sami Khedira ve Kevin Kuranyi gibi isimlerin yer almasının beklendiği turnuvada, Ronaldinho, Michael Owen, Steve McManaman, Marco Materazzi ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Lugano'nun forma giymesi bekleniyor.