Fenerbahçe'de dün kritik bir görüşme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin 24 Mart'ta kadro dışı bıraktığı ve teknik direktör Jorge Jesus'un da kapıları kapattığı Mesut Özil, kulüp binasında Başkan Ali Koç ile bir araya geldi.
33 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe formasını tekrar giymek, sözleşmesinin sonuna kadar da (Haziran 2024) bu kulübe faydalı olmak için çalışmak istediğini söylediği öğrenildi. Mesut'un geçtiğimiz günlerde de Jesus ile görüştüğü bildirildi.
GELECEĞİ, BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR
Daha önce sosyal medya hesabından, "Fenerbahçe'de hedeflerimi gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım" diyen Mesut'un, geleceği belirsizliğini koruyor.
33 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe formasını tekrar giymek, sözleşmesinin sonuna kadar da (Haziran 2024) bu kulübe faydalı olmak için çalışmak istediğini söylediği öğrenildi. Mesut'un geçtiğimiz günlerde de Jesus ile görüştüğü bildirildi.
GELECEĞİ, BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR
Daha önce sosyal medya hesabından, "Fenerbahçe'de hedeflerimi gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım" diyen Mesut'un, geleceği belirsizliğini koruyor.
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