Mesut Bakkal: 'Puanı hak etmedik'

Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, deplasmanda 1-0 mağlup oldukları maça moralli geldiklerini fakat kazanamadıklarını söyledi.



Puan alabilecek bir mücadele ortaya koymadıklarını aktaran Bakkal, "Bursa'nın da kazanması gereken maçıydı. Kazanmaları gerektiği gibi oynadılar. Biz oyunda dengeyi kuramadık. Puan alabilecek bir oyun oynadığımızı söyleyemem. Haftalardır böyle iyi oynayan bir takım vardı ama bu hafta yapmadı oyuncular. Düşük bir performans. Hatta fark da olabilirdi penaltı kaçtı. Bizim daha üretken olmamız lazımdı." dedi.



Bakkal, hakemin maçı kötü yönettiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:



"20 yıldır Süper Ligde çalışan birisiyim. Haftalardır maçları genç hakemler yönetiyor. Hayatımda hakem hakkında hiç konuşmadım ama çok ayıp etti. Bursaspor'un hakkını verelim ama hakemler ayıp ettiler. Bir takım bu kadar doğranmaz. Benim haftaya 3-4 oyuncum olmayacak. Hayatımda 20 yıldır çalışıyorum ama ilk defa isyan ediyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Penaltı doğrudur. Adamın yüzü yarılıyor ona kart veriyorsun. Faul olmayanı faul çalıyorsun."





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