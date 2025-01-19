Mesut Bakkal: "Önemli bir galibiyet aldık"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, deplasmanda Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mesut Bakkal: 'Önemli bir galibiyet aldık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2025 18:44

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, deplasmanda Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. 

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise galibiyetten duyduğu memnuniyetini dile getirerek "Haftalardır iyi oynuyoruz. Hem koşu mesafesi hem de devamlılık olarak. Bir çıkışımız vardı. Bugün o seviyeye yakın pek bir şey görülmedi ama özellikle maçın başında 5'li başladık, 3'lü savunmayla. Uzun topların geleceğini biliyorduk. Sonra 4'lüye dönünce biraz daha rahatladık. Çocuklar rakibin uzun toplarına karşı iyi savaştılar. Keçiörengücü ligin en iyi takımlarından biri. Çocukları tebrik ediyorum. Ellerinden gelen mücadeleyi yaptılar. Galibiyet hakikaten çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Bakkal, transfer konusunda ne zaman adım atacaklarının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Oyuncu almamız lazım. Sakaryaspor için geldiği nokta inanılmaz. Camianın ileri gelenlerinin elini taşın altına koyup bir şeyler yapması gerekiyor. Çok önemli bir virajdan geçiyoruz. Takımın dinamikliği, oyunu var ama daha önümüzde en az 17 maçımız var. Ne yapılacaksa yapılması gerekiyor."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery