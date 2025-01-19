Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, deplasmanda Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise galibiyetten duyduğu memnuniyetini dile getirerek "Haftalardır iyi oynuyoruz. Hem koşu mesafesi hem de devamlılık olarak. Bir çıkışımız vardı. Bugün o seviyeye yakın pek bir şey görülmedi ama özellikle maçın başında 5'li başladık, 3'lü savunmayla. Uzun topların geleceğini biliyorduk. Sonra 4'lüye dönünce biraz daha rahatladık. Çocuklar rakibin uzun toplarına karşı iyi savaştılar. Keçiörengücü ligin en iyi takımlarından biri. Çocukları tebrik ediyorum. Ellerinden gelen mücadeleyi yaptılar. Galibiyet hakikaten çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.
Bakkal, transfer konusunda ne zaman adım atacaklarının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:
"Oyuncu almamız lazım. Sakaryaspor için geldiği nokta inanılmaz. Camianın ileri gelenlerinin elini taşın altına koyup bir şeyler yapması gerekiyor. Çok önemli bir virajdan geçiyoruz. Takımın dinamikliği, oyunu var ama daha önümüzde en az 17 maçımız var. Ne yapılacaksa yapılması gerekiyor."
Mesut Bakkal: "Önemli bir galibiyet aldık"
Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, deplasmanda Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, deplasmanda Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
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