Mertens'in duygusal anları!

Dries, Kat ve Ciro…



Bu kulübü sadece formayla değil, kalpleriyle de sahiplendiler.

Galatasaray'ın bir parçası oldular, ailemizin en özel köşelerinden bir yerine yerleştiler.



İyi ki varsınız. 💛❤️ pic.twitter.com/yXjJXE9f3k



— #5YıldızlıŞampiyon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@GalatasaraySK) May 18, 2025