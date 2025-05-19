Mertens'in duygusal anları!

Galatasaray'ın 38 yaşındaki yıldızı Dries Mertens, şampiyonluk kutlamalarında duygusal anlar yaşadı.
Kutlamalara kucağında oğlu Ciro ile çıkan Mertens, tribünlere uzun uzun baktığı sırada gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı.
Galatasaray ile sözleşmesi biten ve geleceği belirsiz olan Mertens'in bu anları "Veda mı ediyor?" sorusunu akıllara getirdi.
Mertens, daha sonra basın mensuplarından gelen "Futbola devam edecek misin?" sorusuna ise, "Bilmiyorum." yanıtını verdi.
GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM
Galatasaray, Mertens ailesi için sosyal medya hesabından, "Dries, Kat ve Ciro… Bu kulübü sadece formayla değil, kalpleriyle de sahiplendiler. Galatasaray'ın bir parçası oldular, ailemizin en özel köşelerinden bir yerine yerleştiler. İyi ki varsınız." şeklinde bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'da 3 lig şampiyonluğu kazanan Mertens, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 134 maçta 24 gol attı ve 44 asist yaptı.
Kutlamalara kucağında oğlu Ciro ile çıkan Mertens, tribünlere uzun uzun baktığı sırada gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı.
Galatasaray ile sözleşmesi biten ve geleceği belirsiz olan Mertens'in bu anları "Veda mı ediyor?" sorusunu akıllara getirdi.
Mertens, daha sonra basın mensuplarından gelen "Futbola devam edecek misin?" sorusuna ise, "Bilmiyorum." yanıtını verdi.
GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM
Galatasaray, Mertens ailesi için sosyal medya hesabından, "Dries, Kat ve Ciro… Bu kulübü sadece formayla değil, kalpleriyle de sahiplendiler. Galatasaray'ın bir parçası oldular, ailemizin en özel köşelerinden bir yerine yerleştiler. İyi ki varsınız." şeklinde bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'da 3 lig şampiyonluğu kazanan Mertens, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 134 maçta 24 gol attı ve 44 asist yaptı.
Dries, Kat ve Ciro…
Bu kulübü sadece formayla değil, kalpleriyle de sahiplendiler.
Galatasaray'ın bir parçası oldular, ailemizin en özel köşelerinden bir yerine yerleştiler.
İyi ki varsınız. 💛❤️ pic.twitter.com/yXjJXE9f3k
— #5YıldızlıŞampiyon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@GalatasaraySK) May 18, 2025
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