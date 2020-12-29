Yaz döneminin en çok tartışılan transferlerinin başında şüphesiz ki Mert Hakan Yandaş geliyordu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabetin öznesi olan milli futbolcu tercihini sarı-lacivertlilerden yana yapmıştı. Ancak geride kalan sezonda sadece 5 maçta ilk 11'de başlayabilen Mert Hakan, beklentilerin altında kaldı. İki gol atmasına rağmen hücum ve savunma istatistikleri istenen seviyede olmayan yıldız oyuncunun osteitis pubis nedeniyle sıkıntı yaşadığı öğrenildi.Kasıkta ağrıya neden olan bu sakatlık, futbolcuların tam performans ortaya koymasına engel oluyor. Futbolculuğunda pubis ağrılarından çok çeken Emre Belözoğlu da Mert Hakan'a sık sık yapması gerekenleri anlatıyor.