Mert Hakan Yandaş'a eleştiri:' İstenmeyen adam olursun'

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Gergin bir atmosferde başlayan derbiye hiç şüphesiz Mert Hakan Yandaş damgasını vurdu. İstekli ve agresif tavırlarıyla dikkat çeken Yandaş, ilk yarının son dakikalarında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.



Mert Hakan Yandaş'ın, saha içindeki tavırlarına tepki gösteren spor yazarı Engin Verel, genç futbolcuyu köşesinde uyardı.



Verel yazısında, " Maçtaki ateşli tempoya seyirci de ayak uydurdu! Sahaya atılmadık şey kalmadı. Ancak bu gerilimi en çok ateşleyenlerden birinin de Fenerbahçeli Mert Hakan olduğunu söylemek durumundayım. Başkan Ali Koç ve hocası İsmail Kartal tarafından defalarca uyarılmasına rağmen hızla futbol sahalarında "İstenmeyen adam" olma yolunda ilerliyor. Nerede olay varsa, problem varsa orada Mert Hakan var. Bu tablo sevimsiz duruyor. Futboluyla dikkat çekip, alkış almak yerine antipatik tavırlarla sivrilmek ona da Fenerbahçe'ye de bir şey kazandırmaz." ifadelerini kullandı.

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