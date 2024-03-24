Mert Günok: 'İyi bir dönüş yapacağız'

Beşiktaş'ta bu sezonun en istikrarlı isimlerinin başında gelen Mert Günok geliyor.
Siyah-Beyazlı forma ile 25 maçta ilk 11'de görev alan Mert Günok, milli maçlar sebebiyle verilen aranın ardından yeni bir başlangıç yapacaklarını söyledi.
Milli Takım kampında arkadaşlarıyla sohbet eden Mert Günok'un, "Ara bittikten sonra bizim, lige iyi bir şekilde geri dönüş yapmamız lazım. Başakşehir maçıyla birlikte yeniden toparlanma sürecine gireceğiz." dediği öğrenildi.
Siyah-Beyazlı forma ile 25 maçta ilk 11'de görev alan Mert Günok, milli maçlar sebebiyle verilen aranın ardından yeni bir başlangıç yapacaklarını söyledi.
Milli Takım kampında arkadaşlarıyla sohbet eden Mert Günok'un, "Ara bittikten sonra bizim, lige iyi bir şekilde geri dönüş yapmamız lazım. Başakşehir maçıyla birlikte yeniden toparlanma sürecine gireceğiz." dediği öğrenildi.
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