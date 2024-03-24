Mert Günok: "İyi bir dönüş yapacağız"

Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Milli Takım kampında Beşiktaş ile yeni bir başlangıç yapacaklarını söyledi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Mert Günok: 'İyi bir dönüş yapacağız'
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24 Mart 2024 13:59
Beşiktaş'ta bu sezonun en istikrarlı isimlerinin başında gelen Mert Günok geliyor.

Siyah-Beyazlı forma ile 25 maçta ilk 11'de görev alan Mert Günok, milli maçlar sebebiyle verilen aranın ardından yeni bir başlangıç yapacaklarını söyledi.

Milli Takım kampında arkadaşlarıyla sohbet eden Mert Günok'un, "Ara bittikten sonra bizim, lige iyi bir şekilde geri dönüş yapmamız lazım. Başakşehir maçıyla birlikte yeniden toparlanma sürecine gireceğiz." dediği öğrenildi.

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