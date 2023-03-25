Mert Günok 663 sonra milil takım kalesinde

A Milli Futbol Takımının Ermenistan ile oynadığı karşılaşmada kaleyi koruyan Mert Günok, 663 gün sonra ay-yıldızlı ekibin kalesine geçti.
Mert, son olarak milli takımın Gine ile 31 Mayıs 2021'de Antalya'da oynadığı hazırlık maçında sahaya çıkmıştı. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona ermişti.
Stefan Kuntz, ilk kez aday kadroya çağırdığı Mert'i ilk 11'de sahaya sürdü.
Mert, son olarak milli takımın Gine ile 31 Mayıs 2021'de Antalya'da oynadığı hazırlık maçında sahaya çıkmıştı. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona ermişti.
Stefan Kuntz, ilk kez aday kadroya çağırdığı Mert'i ilk 11'de sahaya sürdü.
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