Mersin Spor, başantrenör Can Sevim ile 1 yıllık sözleşme yeniledi

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, başantrenör Can Sevim ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

calendar 05 Temmuz 2025 00:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mersin Spor, başantrenör Can Sevim ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, başantrenör Can Sevim ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 2025-2026 sezon planlamaları kapsamında Can Sevim ile sözleşme yenilendiği bildirildi.

Can Sevim'e başarı dileğinde bulunulan açıklamada, "Görev süresi boyunca takımımıza kazandırdığı disiplin, mücadele ruhu ve gelişim odaklı yaklaşımıyla kayda değer yükselişimizin mimarı olan Sevim ile yeni sezonda da aynı hedefe yürümekten mutluluk duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, anlaşmanın camiaya ve taraftarlara hayırlı olması temenni edildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.