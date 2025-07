Mersin Spor, başantrenör Can Sevim ile 1 yıllık sözleşme yeniledi

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, başantrenör Can Sevim ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 2025-2026 sezon planlamaları kapsamında Can Sevim ile sözleşme yenilendiği bildirildi.



Can Sevim'e başarı dileğinde bulunulan açıklamada, "Görev süresi boyunca takımımıza kazandırdığı disiplin, mücadele ruhu ve gelişim odaklı yaklaşımıyla kayda değer yükselişimizin mimarı olan Sevim ile yeni sezonda da aynı hedefe yürümekten mutluluk duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, anlaşmanın camiaya ve taraftarlara hayırlı olması temenni edildi.