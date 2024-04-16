Merkezefendi Belediyesi garanti peşinde

Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçın 3'ünü kazanarak düşme hattından sıyrılan Merkezefendi Belediyesi Basket bu hafta evinde sezonun en önemli sınavında Çağdaş Bodrum'u yenip ligde kalışını ilan etmek istiyor.



Ligin bitimine 3 maç kala Denizli temsilcisinin 27 haftada 10 galibiyeti bulunurken, geçen hafta oynanması gereken Tofaş karşılaşması ertelenen bir maçı eksik düşme hattındaki Bodrum ekibinin 8 galibiyeti var. Sezonun ilk yarısında Çağdaş Bodrum'a deplasmanda 4 sayı farkla 88-84 yenilen Merkezefendi, 20 Nisan Cumartegi günü oynanacak rövanşı en az 5 sayıyla kazanırsa son 2 haftada rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın ligde kalacak.



Merkezefendi'de 3 maçlığına anlaşılıp 2 yıl sonra yuvaya dönen guard Eugene German da ilk kez bu karşılaşmada sahne alacak.





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