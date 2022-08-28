Merihli Atalanta, Verona'yı devirdi!

İtalya Serie A 3. hafta mücadelesinde Atalanta, deplasmanda Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Merihli Atalanta, Verona'yı devirdi!
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28 Ağustos 2022 21:25
İtalya Serie A 3. hafta mücadelesinde Atalanta, deplasmanda Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmayı Atalanta 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 50. dakikada Koopmeiners kaydetti.

Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, maçta 90 dakika sahada kaldı.

Atalanta bu sonuçla ligdeki 2. galibiyetini aldı ve 7 puana ulaştı. Hellas Verona ise 1 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Atalanta, Torino'yu konuk edecek. Hellas Verona ise Empoli deplasmanına gidecek.

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