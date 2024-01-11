Merih Demiral'dan Bonucci'ye mesaj

Suudi Arabistan'da top koşturan milli futbolcu Merih Demiral, Fenerbahçe'ye transfer olan Bonucci'ye şans diledi.
2011 ve 2016 yılları arasında Fenerbahçe altyapısında görev yaptıktan sonra ayrılan ve Portekiz kariyeri sonrası Alanyaspor'a gelip, ardından İtalya'nın yolunu tutan Merih Demiral, Bonucci'ye Fenerbahçe'ye hoş geldin mesajı yayınladı.
Şimdilerde Al Ahli forması giyen Merih, Twitter'daki mesajında; "Türkiye'ye hoş geldin kardeşim, başarılar" diyerek Bonucci'yi etiketledi ve sarı lacivertli kalpler koyarak yazısını paylaştı.
2011 ve 2016 yılları arasında Fenerbahçe altyapısında görev yaptıktan sonra ayrılan ve Portekiz kariyeri sonrası Alanyaspor'a gelip, ardından İtalya'nın yolunu tutan Merih Demiral, Bonucci'ye Fenerbahçe'ye hoş geldin mesajı yayınladı.
Şimdilerde Al Ahli forması giyen Merih, Twitter'daki mesajında; "Türkiye'ye hoş geldin kardeşim, başarılar" diyerek Bonucci'yi etiketledi ve sarı lacivertli kalpler koyarak yazısını paylaştı.
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