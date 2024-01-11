Merih Demiral'dan Bonucci'ye mesaj

Juventus'ta Leonardo Bonucci ile birlikte forma giyen Merih Demiral, İtalyan yıldızın Fenerbahçe'ye transferi sonrası paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com
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Merih Demiral'dan Bonucci'ye mesaj
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11 Ocak 2024 01:15
Suudi Arabistan'da top koşturan milli futbolcu Merih Demiral, Fenerbahçe'ye transfer olan Bonucci'ye şans diledi.

2011 ve 2016 yılları arasında Fenerbahçe altyapısında görev yaptıktan sonra ayrılan ve Portekiz kariyeri sonrası Alanyaspor'a gelip, ardından İtalya'nın yolunu tutan Merih Demiral, Bonucci'ye Fenerbahçe'ye hoş geldin mesajı yayınladı.

Şimdilerde Al Ahli forması giyen Merih, Twitter'daki mesajında; "Türkiye'ye hoş geldin kardeşim, başarılar" diyerek Bonucci'yi etiketledi ve sarı lacivertli kalpler koyarak yazısını paylaştı.

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