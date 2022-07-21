Mergim Berisha, Bundesliga yolcusu

STUTTGART'IN BERISHA TEKLİFİ

Fenerbahçe'nin gelecek planlarında yer almayan Mergim Berisha, Almanya Bundesliga yolcusu...Transfer görüşmeleri için sarı lacivertli kulübün izin verdiği Mergim Berisha, geçen hafta Almanya'da Mainz'la görüşmüştü.Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; 3 gün önce Stuttgart'a geçen 24 yaşındaki futbolcu, burada kulüp yetkilileriyle bir araya geldi. Stuttgart'la transferi konusunda birçok konuda anlaşan Berisha, kulüplerin anlaşmasını bekleyecek.Stuttgart, Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifinde bulunacak. Sarı-lacivertliler ise oyuncuyu bonservisiyle satmak istiyor.Kulüplerin anlaşması durumunda Berisha, Stuttgart'a transfer olacak.