Menemen FK son sürat gidiyor

Menemen FK, Teknik Direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde Giresunspor'u 2-0 yenerek sezonun en iyi başlangıcını yaptı ve zirveye ortak oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Menemen FK son sürat gidiyor
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14 Ekim 2024 16:20
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Giresunspor'u da 2-0 yenen Menemen Futbol Kulübü, bu sezon takımı devralan Teknik Direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıçlarından birini yaptı.
 Oynadığı 7 maçta 6 galibiyet alıp sadece 1 kez berabere kalan sarı-lacivertliler, 68 Aksarayspor'la birlikte zirveyi paylaştı. İki takım da 15 gol atıp 3 gol yerken, 19'ar puan topladı. 

Somaspor'da 5 yıl çalıştıktan sonra bu sezon sarı-lacivertlileri zirveye taşıyan Teknik Direktör Burhanettin Basatemür zorlu Giresunspor deplasmanından güzel bir galibiyetle döndüklerini söyledi. Golü erken bulduklarını ifade eden Basatemür, "3'üncü dakikada öne geçip ilk yarım saati 2-0 önde tamamladık. Ardından skoru koruyup önemli bir galibiyet elde ettik. Çizgimizi devam ettireceğiz ve en iyi şekilde çalışacağız" dedi.

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