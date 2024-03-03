Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Antalya BB'yi farklı geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, sahasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 102-79 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Antalya BB'yi farklı geçti
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03 Mart 2024 18:54
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, sahasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 102-79 yendi.

Salon: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Alper Özgök, Fatma Öztürk, Burak Erkan

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Nared 21, Hillsman 24, Ayşe Cora 17, Ivanova 6, Calhoun 22, Başak Altunbey 5, Derya Kavak 4, Ferda Yıldız 3

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Brown 24, Henderson 20, Lucet 2, Bone 14, Günesh Denise Karaoğlan 18, Özge Kavurmacıoğlu, Helin Boybeyi 1, Gonca Karataş, Elif Emirtekin, Hazal Çetin

1. Periyot: 22-13

Devre: 48-38

3. Periyot: 71-55

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