Mehmet Büyükekşi: 'Stefan Kuntz'a saygı duyalım'

, Milli Takım'ın Lüksemburg ile 3-3 berabere kalması ve teknik direktörile ilgili açıklama yaptı.İlk olarak maçla ilgili TRT Spor'a konuşan Mehmet Büyükekşi "" dedi.Stefan Kuntz ile yollarını ayırmayacaklarını söyleyen Mehmet Büyükekşi, bu sözlerini tekrarladı ve "" ifadelerini kullandı.Kuntz'un oyuncu tercihlerine yönelik eleştirilere de yanıt veren Mehmet Büyükekşi "" şeklinde konuştu.Fair-Play'in önemli olduğunu söyleyen Mehmet Büyükekşi "Yabancı madde sahaya atarak bir takım desteklenmez, zarar verir. UEFA'nın FIFA'nın sert yaptırımları var. Yabancı madde atarak maçın gidişatını kesiyorlar, o an baskı yapıyorduk maç soğudu. Takımımızı centilmence desteklememiz lazım." diye konuştu.