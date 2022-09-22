Mehmet Büyükekşi'den flaş sözler!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, çıkan teknik direktör değişikliği iddiaları üzerine Sporx'e konuştu.
Büyükekşi, "Milli Takım'da teknik direktör değişikliği durumu söz konusu değil. Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.
KUNTZ İLE YOLA DEVAM
A Milli Takım'da teknik direktörlük koltuğunda 19 Eylül 2021'den bu yana 59 yaşındaki Stefan Kuntz oturuyor.
Alman teknik adam, A Milli Takım'ın başında çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Büyükekşi, "Milli Takım'da teknik direktör değişikliği durumu söz konusu değil. Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.
KUNTZ İLE YOLA DEVAM
A Milli Takım'da teknik direktörlük koltuğunda 19 Eylül 2021'den bu yana 59 yaşındaki Stefan Kuntz oturuyor.
Alman teknik adam, A Milli Takım'ın başında çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
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