20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-045'
20 Eylül
M. United-Chelsea
19:30
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
19:45
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
0-114'
20 Eylül
Lens-Lille
22:05
20 Eylül
Brest-Nice
20:00
20 Eylül
Nantes-Rennes
18:00
20 Eylül
Udinese-AC Milan
21:45
20 Eylül
Verona-Juventus
19:00
20 Eylül
Bologna-Genoa
1-176'
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
22:00
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
19:30
20 Eylül
Alaves-Sevilla
19:30
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
1-026'
20 Eylül
Girona-Levante
0-4
20 Eylül
Fulham-Brentford
22:00
20 Eylül
Wolves-Leeds United
1-244'
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
20:00
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
0-143'
20 Eylül
Burnley-N. Forest
1-144'
20 Eylül
Brighton-Tottenham
2-144'
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-1
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
19:30
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
0-153'
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
0-254'
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
1-054'
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
0-253'
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
19:00
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
19:00
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
0-083'
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
2-180'
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
22:00

Mehmet Akif Üstündağ: "Tarihi bir başarı"

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Takımı'nı tebrik etti.

Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mehmet Akif Üstündağ: 'Tarihi bir başarı'
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Takımı'nın tarihi bir başarıya imza attığını söyledi.

Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de voleybol adına önemli bir gün yaşandığını dile getirdi.

Voleybolda elde edilen başarılara değinen Üstündağ, "Türkiye'de voleybol ziyafeti yaşanıyor. Voleybolun güzellikleri yaşanıyor. A Milli Erkek Takımı'nın tarihinde ilk kez çeyrek finale kalması tarihi bir başarı. Bu da tarihi bir gün. Ama biz bunlarla yetinmeyeceğiz. Aslında yolumuz uzun. Daha büyük başarılara imza atmak için bu süreci, bu sürdürülebilirliği devam ettirmek istiyoruz. İnşallah kürsüde yer alarak bu takım ülkeye dönecektir." ifadelerini kullandı.


Ay-yıldızlı takımın mücadelesiyle uluslararası arenada dikkati çektiğini vurgulayan Üstündağ, şunları kaydetti:

"Polonya-Kanada maçını bekleyeceğiz. Voleybol bu, belli olmuyor. Çünkü 4-5 tane sürpriz takım elendi. Burada da bu tempo, istek, oyun dünya voleybolundaki otoriterleri şaşırttı. Şaşırtmaya devam edeceğiz. Türkiye, sadece kadın değil, erkek voleybolunda da neler yapabildiğini, nasıl bir voleybol ülkesi olduğunu, her iki takımıyla, altyapısıyla, kurumsallığıyla, her şeyiyle her geçen gün ispatladı. Ben evlatlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık."

Mehmet Akif Üstündağ, geçmişte yaşanan sakatlıklara rağmen milli takımın büyük bir mücadele sergilediğini dile getirerek, "Erkek voleybolu belki de bu başarıya birkaç yıl önceden başlayacaktı ama şanssızlıklar yaşadık. Biliyorsunuz çok ciddi sakatlıklar verdik. Burada yine sakatlarımız var ama tam takım gibi göründüğümüz bir süreç ve güzel oyun. İstek, arzu, kızların dünya ikinciliği, basketbolda Avrupa finali, her gün ekranları başında sporla yatıp sporla kalkıyor ülke. Dolayısıyla bu da takıma pozitif sinerji yansıdı. Ben çok mutluyum, çok da gururluyum." değerlendirmesinde bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
18 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
