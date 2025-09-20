Mehmet Akif Üstündağ: 'Tarihi bir başarı'

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Takımı'nın tarihi bir başarıya imza attığını söyledi.Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de voleybol adına önemli bir gün yaşandığını dile getirdi.Voleybolda elde edilen başarılara değinen Üstündağ,ifadelerini kullandı.Ay-yıldızlı takımın mücadelesiyle uluslararası arenada dikkati çektiğini vurgulayan Üstündağ, şunları kaydetti:Mehmet Akif Üstündağ, geçmişte yaşanan sakatlıklara rağmen milli takımın büyük bir mücadele sergilediğini dile getirerek,değerlendirmesinde bulundu.