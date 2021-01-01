McCollum: "NBA'de aşı için tereddüt edenler, haksız yere eleştirildi!"

Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum, NBA oyuncuları arasında aşı tereddütü bulunanların zamanında haksız bir şekilde eleştirildiğini söyledi.



New York Times'tan Tania Ganguli ile konuşan McCollum, konuyla alakalı gösterilen ilginin kendisini rahatsız ettiğini belirtti:



"Evet, etmişti. Hedef gösterildiğimizi hissettim. Tabii ki, bizi örnek alan insanlar var. Hayatımızı spor yaparak idame ettiriyoruz. Eğlence sektöründeyiz. İnsanlar bize bir tür çıta olarak bakmışlardı.



Gerçekte de, aslında bir çeşit çıta sayılırız: Ligimizin yüzde 98'i aşı olmak için gönüllü olurken, o noktada halk yüzde 55 ya da yüzde 60 civarındaydı. Kimse kurumsal Amerika'nın veya sağlık çalışanlarının aynı sorunu yaşadıklarından bahsetmiyordu. Spot ışığında biz vardık ve oyuncularımızı eğitme konusunda çok iyi bir iş çıkardığımız için, bunun haksızlık olduğunu düşündüm."



"BİZDEN GEÇMİŞTE ÇOK FAYDALANILDI..."



McCollum, her tür toplulukta aşıya yönelik bir miktar tereddütün yaygın olduğunu da sözlerine ekledi:



"Bir tereddüt vardı, ama bence tereddüt herkeste var. Daha fazla bilgi sahibi olmak istemiştik. Siyahiler ve Afroamerikalılardan, özellikle benzer koşullar ve durumlarda faydalanılmış olduğunu anlamak gerekiyor. Tarihsel olarak, deneysel tıp konusunda zaman zaman neredeyse birer kobay misali kullanılmıştık. Tereddüt vardı fakat hepsi iyi bir neden üzerineydi.



Sanırım kendimizi eğitmeye ve uzmanlara doğru soruları sormaya devam ettikçe, bir değişim olduğunu da öğrenmiş olduk."



