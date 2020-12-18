Mbaye Diagne'den Galatasaray kariyerinde bir ilk

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, ligde 6 gol kaydetti, ilk kez dört maçlık bir gol serisine ulaştı

Haber; Sporx.com
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Mbaye Diagne'den Galatasaray kariyerinde bir ilk
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18 Aralık 2020 22:28
Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Süper Lig'de üst üste 4. maçında da gol attı.

Tecrübeli futbolcu, ligin 9. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor maçında 1, 10. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasında 3, 11. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde de 1 gol atmıştı.

Süper Lig'de görev yaptığı son üç karşılaşmada da gol atan Mbaye Diagne, Galatasaray formasıyla ilk kez dört maçlık bir gol serisi yakaladı

Ligde 12. haftayı bay geçen Galatasaray'da Diagne, 13. haftadaki Fatih Karagümrük müsabakasında da fileleri havalandırarak 6 gole ulaştı.



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