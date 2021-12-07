Mbappe ve Messi, Brugge'ü yıktı

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda son hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain sahasında Club Brugge'ü 4-1 yendi.

Haber; Sporx.com
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Mbappe ve Messi, Brugge'ü yıktı
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07 Aralık 2021 22:40
Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda son hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain ile Club Brugge kozlarını paylaştı.

Parc des Princes'te oynanan karşılaşmada PSG, 4-1'lik skorla kazandı. PSG'nin gollerini 2 ve 7. dakikalarda Kylian Mbappe ile 38 ve 76. dakikada Lionel Messi kaydetti.

Pele'yi geçen Lionel Messi, 758 golle tarihin en çok gol atan ikinci oyuncusu oldu. Club Brugge ağlarına 2 gol bırakan Lionel Messi, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 38 farklı takıma gol atan ilk oyuncu olarak da tarihe geçti. Kylian Mbappe ise Devler Ligi'nde 30 gole ulaşan en genç oyuncu ünvanını elde etti.

Alınan bu sonucun ardından PSG grubu 12 puanla ikinci tamamlarken, Leipzig'e kaybeden Manchester City ise lider tamamladı. RB Leipzig 7 puanla grubu 3. sırada tammalayıp UEFA Avrupa Ligi biletini aldı. Club Brugge ise 4 puanla son sırada kaldı.

📊PUAN DURUMU
🔸(12) M. City
🔸(11) PSG
🔸(7) Leipzig
🔸(4) Brugge


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