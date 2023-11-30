Boston Celtics başantrenörü Joe Mazzulla'nın, kendisine karşı 'Hack-A' stratejisi kullandığı için Chicago Bulls pivotu Andre Drummond'dan özür dilediği bildirildi.



Celtics, Sezon İçi Turnuvası'nda bir üst tura yükselmek için rakiplerini belli bir farkla geride bırakması gerektiğinin farkında olarak hareket etmişti.



Ekibin Orlando Magic'e karşı oynadığı maçta sadece galibiyet alması değil, aynı zamanda Brooklyn Nets'e karşı önemli bir averaj üstünlüğünü de koruması gerekiyordu.



Bu durum, Mazzulla'yı geçtiğimiz Salı günü Bulls'a karşı oynanan maçın dördüncü çeyreğinde Drummond'a karşı 'Hack-A' stratejisini uygulamaya yöneltti.



'Hack-A' isimli strateji, orijinal olarak adını efsane oyuncu Shaquille O'Neal'a yapılan 'Hack-A-Shaq' stratejisinden alan, rakip takımın serbest atış yüzdesi en düşük oyuncusuna kasıtlı olarak üst üste faul yapılıp sayı üstünlüğünü koruma amaçlı bir taktik olarak biliniyor.



Maçtan sonra Mazzulla'nın, Drummond'dan bu taktiği kullanmasından dolayı özür dilediği ve durumu Bulls koçu Billy Donovan ile de konuştuğu belirtildi.



Mazzulla'nın bu durumun yalnızca Magic'e karşı skor üstünlüğünü korumakla ilgili olmadığını, aynı zamanda Nets'e karşı averaj farkını korumakla alakalı olduğunu söylediği kaydedildi.



Donovan, Boston'ın Drummond'a kasıtlı olarak faul yapmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, "O duruma düşen Andre için üzüldüm." ifadesini kullanmıştı.





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