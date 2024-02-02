NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan dört karşılaşmayla devam etti.



LAKERS 114-105 CELTICS



Los Angeles Lakers, TD Garden'da Boston Celtics'i 114-105 mağlup etti.



En iyi oyuncuları Anthony Davis ve LeBron James'ten yoksun olan Lakers'ta, kariyer rekoru yedi üçlük isabetiyle oynayan Austin Reaves, 32 sayılık performansıyla takımı galibiyete taşıyan isim oldu. D'Angelo Russell 16 sayı, 14 asist ve 8 ribaundla oynarken, Jaxson Hayes 16 sayı, 10 ribaund ve 3 top çalmayla oynadı.



Jayson Tatum 23 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle Celtics'in en skorer ismi oldu. Kristaps Porzingis 17 sayı, 7 ribaund, 5 blok ve 3 asistle oynadı. Sam Hauser ise benchten aynı şekilde 17 sayı atarak katkı sağladı.



KNICKS 109-105 PACERS



New York Knicks, Madison Square Garden'da Indiana Pacers'ı 109-105 yendi.



Jalen Brunson 40 sayılık performansıyla Knicks'i galibiyete taşıyan isimdi. Donte DiVincenzo 20 sayı, 3 asist, 2 ribaund ve 2 top çalmayla oynarken, Miles McBride 16 sayı ve 2 top çalma kaydetti. Isaiah Hartenstein ve Precious Achiuwa 12'şer sayı bulurlarken, sırasıyla 19 ve 16 ribaund kaydettiler.



Pacers cephesinde Jalen Smith, 20 sayı, 9 ribaund, 2 top çalma ve 2 blokla takımın en etkili ismiydi. Pascal Siakam 18 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 1 blokla oynarken, Aaron Nesmith 17 sayı ve 6 ribaundla, Tyrese Haliburton ise 15 sayı, 5 asist, 4 ribaund ve 2 blokla maçı tamamladı.



CAVALIERS 108-101 GRIZZLIES



Cleveland Cavaliers, FedEx Forum'da ev sahibi Memphis Grizzlies'i 108-101 devirdi.



Donovan Mitchell 25 sayı, 4 ribaund ve 7 asistle Cavs'e liderlik etti. Caris LeVert 16 sayı, 3 asist ve 2 top çalmayla oynarken, Jarrett Allen 14 sayı, 9 ribaund, 2 asist ve 3 blokla oynadı.



Grizzlies'de Jaren Jackson Jr. 25 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 3 blokla oynadı. Santi Aldama 18 sayı, 9 ribaund, 3 asist ve 2 blok kaydederken, Vince Williams ise 17 sayı, 6 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blok ekledi.



76ERS 127-124 JAZZ



Philadelphia 76ers, Delta Center'da Utah Jazz'i 127-124 mağlup etti.



Tyrese Maxey 51 sayıyla kariyer rekorunu kırarak gecenin en skorer ismi oldu ve Sixers'ın galibiyetine öncülük etmeyi başardı. Tobias Harris 28 sayı, 5 ribaund ve 7 asistle oynarken, Kelly Oubre Jr. 16 sayı kaydetti.



Lauri Markkanen 28 sayı ve 10 ribaundla Jazz'in en skorer ismiydi. Collin Sexton 22 sayı ve 6 asistle oynarken, Jordan Clarkson maçı 16 sayı ve 10 asistle tamamladı.



