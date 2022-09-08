Mauro Icardi ve ailesine koruma ile özel aşçı!

Galatasaray'da kurmaylar transfer döneminin kapanmasına saatler kala bombaları üst üste patlattı. Dries Mertens, Haris Seferovic ve Lucas Torreira gibi önemli isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Paris Saint Germain'den Mauro Icardi'yi de kiraladı. Icardi transferiyle ilgili detayları Arjantin basını duyurdu.Arjantinli yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok heyecanlıyım, burada inanılmaz bir ortam var. Şimdilik bir seneliğine geldim, sonrasına bakacağız. İki aydır Erden Timur ile konuşuyoruz. Kulüp için sürecin zor olduğunu biliyorum. Sonunda buradayım. Bu arada Arjantin basını, Icardi'nin transferiyle ilgili detaylara yer verdi, futbolcunun kendisi ve ailesi için 24 saat koruma istediğini yazdı. Oyuncunun talepleri arasında ayrıca özel aşçı bulunduğu da dile getirildi.Ole gazetesi ise,ifadesine yer verdi.İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, uzun yıllar Inter'de forma giyen oyuncunun Cim Bom'a transferinin kesinleştiğini belirterekifadelerine yer verdi.Galatasaray'ın Mauro Icardi transferi için kasasından çıkacak bedel netlik kazandı. Süper Lig devinin kiralık transferi konusunda Paris Saint Germain'e herhangi bir bedel ödemeyeceği kaydedildi. Sarı-kırmızılıların Mauro Icardi'nin yıllık maaşının 3 milyon eurosunu karşılayacağı kaydedildi. Öte yandan Mauro Icardi'nin kalan 5 milyon euroluk maaşının Paris Saint Germain tarafından ödeneceği belirtildi.