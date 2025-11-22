Mauro Icardi'den ligde 7. gol!

Galatasaray'da Mauro Icardi, Gençlerbirliği'ne attığı golle beraber Süper Lig'de 7 gole ulaştı.
Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye çıkardı.
Bu sezon ligdeki 13. maçına çıkan Icardi, 55. dakikada şık bir gole imza atarak takımı adına 1-1 beraberliği sağladı.
