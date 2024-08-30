Mauro Icardi'den '30 Ağustos' mesajı

🇹🇷Mauro Icardi'den '30 Ağustos' paylaşımı;



"Önce O inandı. Sonra bir millet inandı. "Zafer" işte o zaman kazanıldı!



30 Ağustos Zafer Bayram kutlu olsun! 🇹🇷



Tüm Türk ailemin günü kutlu olsun! ♥️" pic.twitter.com/6T1GiBCuv1



— Sporx (@sporx) August 30, 2024