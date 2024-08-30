Mauro Icardi'den '30 Ağustos' mesajı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı yaptı.
Icardi, paylaştığı fotoğrafından açıklamasına;
"Önce O inandı. Sonra bir millet inandı. "Zafer" işte o zaman kazanıldı!
30 Ağustos Zafer Bayram kutlu olsun!
Tüm Türk ailemin günü kutlu olsun!" notunu düştü.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Icardi, paylaştığı fotoğrafından açıklamasına;
"Önce O inandı. Sonra bir millet inandı. "Zafer" işte o zaman kazanıldı!
30 Ağustos Zafer Bayram kutlu olsun!
Tüm Türk ailemin günü kutlu olsun!" notunu düştü.
İŞTE O PAYLAŞIM:
🇹🇷Mauro Icardi'den '30 Ağustos' paylaşımı;
"Önce O inandı. Sonra bir millet inandı. "Zafer" işte o zaman kazanıldı!
30 Ağustos Zafer Bayram kutlu olsun! 🇹🇷
Tüm Türk ailemin günü kutlu olsun! ♥️" pic.twitter.com/6T1GiBCuv1
— Sporx (@sporx) August 30, 2024
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU