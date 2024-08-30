Mauro Icardi'den '30 Ağustos' mesajı

Galatasaray'da yıldız futbolcu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Mauro Icardi'den '30 Ağustos' mesajı
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30 Ağustos 2024 12:32
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı yaptı.

Icardi, paylaştığı fotoğrafından açıklamasına;

"Önce O inandı. Sonra bir millet inandı. "Zafer" işte o zaman kazanıldı!

30 Ağustos Zafer Bayram kutlu olsun!

Tüm Türk ailemin günü kutlu olsun!" notunu düştü. 

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